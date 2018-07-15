Бышовец назвал сборную Франции фаворитом финала ЧМ-2018

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что у команды Франции больше шансов на победу в финале чемпионата мира-2018, чем у Хорватии.

"Нас ждет интересный финал. Французы – это уже искушенная команда, она играла в финале Евро два года назад, пусть и уступила Португалии. Уровень их игроков достаточный, чтобы рассчитывать на победу", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Что касается Хорватии, то Россия показала, как нужно с ней играть: максимально лишить пространства, заставить играть первым номером, хотя им удобнее быть вторым. Чем впечатляет Хорватия: она играет 120-минутные матчи, и ей хватает несколько дней на полное восстановление. Очень выносливая команда. Заметьте, англичан они обыграли, прибавив во втором тайме. Это очень волевая команда, даже проигрывая в счете Англии, сумели вырвать победу", - отметил он.

"Но при этом я уверен, что (француз) Канте сможет справиться с (хорватом) Модричем, этого хватит, чтобы разрушить игровые связи хорватов, потому что их игра строится как раз вокруг футболиста "Реала". Поэтому ставлю на французов", - заявил Бышовец.

Матч Франция – Хорватия пройдет в воскресенье и стартует в 18:00 мск.

Накануне прошел матч за третье место: сборная Бельгии со счетом 2:0 победила Англию.

"Роберто Мартинес (главный тренер сборной Бельгии – ИФ) прозрел: мы говорили раньше о том, что де Брюйне гораздо лучше смотрится ближе к атаке, вот, наконец, тренер поставил своего лидера на привычное ему место, и Кевин отплатил ему результатом. Второй гол сделал именно он, да и в целом количество моментов у ворот англичан возросло", - отметил эксперт.

"Такого лидера в центре поля и не хватало Англии на протяжении всего турнира. Саутгейт (главный тренер сборной Англии - ИФ) сделал ротацию состава, хотя Алли и Рэшфорда с первых минут, как мне кажется, не хватало. Мне понравился Лофтус-Чик, но все же необходимую остроту он создать не сумел", - сказал Бышовец.

"Но в любом случае это хороший опыт для Англии и для главного тренера. Уверен, Саутгейт сможет сделать выводы и создать еще более сильную команду к следующему большому турниру", - считает он.

"Что касается Бельгии, возраст игроков позволяет говорить, что в ближайшее время они еще пошумят в Европе и мире", - подчеркнул экс-наставник сборной России.