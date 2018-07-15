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FINФранция Франция– : –Хорватия Хорватия

Бышовец назвал сборную Франции фаворитом финала ЧМ-2018

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что у команды Франции больше шансов на победу в финале чемпионата мира-2018, чем у Хорватии.

"Нас ждет интересный финал. Французы – это уже искушенная команда, она играла в финале Евро два года назад, пусть и уступила Португалии. Уровень их игроков достаточный, чтобы рассчитывать на победу", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Что касается Хорватии, то Россия показала, как нужно с ней играть: максимально лишить пространства, заставить играть первым номером, хотя им удобнее быть вторым. Чем впечатляет Хорватия: она играет 120-минутные матчи, и ей хватает несколько дней на полное восстановление. Очень выносливая команда. Заметьте, англичан они обыграли, прибавив во втором тайме. Это очень волевая команда, даже проигрывая в счете Англии, сумели вырвать победу", - отметил он.

"Но при этом я уверен, что (француз) Канте сможет справиться с (хорватом) Модричем, этого хватит, чтобы разрушить игровые связи хорватов, потому что их игра строится как раз вокруг футболиста "Реала". Поэтому ставлю на французов", - заявил Бышовец.

Матч Франция – Хорватия пройдет в воскресенье и стартует в 18:00 мск.

Накануне прошел матч за третье место: сборная Бельгии со счетом 2:0 победила Англию.

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"Роберто Мартинес (главный тренер сборной Бельгии – ИФ) прозрел: мы говорили раньше о том, что де Брюйне гораздо лучше смотрится ближе к атаке, вот, наконец, тренер поставил своего лидера на привычное ему место, и Кевин отплатил ему результатом. Второй гол сделал именно он, да и в целом количество моментов у ворот англичан возросло", - отметил эксперт.

"Такого лидера в центре поля и не хватало Англии на протяжении всего турнира. Саутгейт (главный тренер сборной Англии - ИФ) сделал ротацию состава, хотя Алли и Рэшфорда с первых минут, как мне кажется, не хватало. Мне понравился Лофтус-Чик, но все же необходимую остроту он создать не сумел", - сказал Бышовец.

"Но в любом случае это хороший опыт для Англии и для главного тренера. Уверен, Саутгейт сможет сделать выводы и создать еще более сильную команду к следующему большому турниру", - считает он.
"Что касается Бельгии, возраст игроков позволяет говорить, что в ближайшее время они еще пошумят в Европе и мире", - подчеркнул экс-наставник сборной России.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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