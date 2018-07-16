Болельщики после финала ЧМ покинули стадион "Лужники" за 70 минут

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Основная часть болельщиков финального матча Чемпионата мира по футболу в воскресенье покинула территорию стадиона "Лужники" за 70 минут, воспользовавшись транспортом, остальные ушли пешком, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Сразу после окончания церемонии награждения Чемпионата мира городским транспортом воспользовались 55 тыс. болельщиков со стадиона "Лужники". Большая часть зрителей разъехалась за 1 час 10 минут. Мы уже в третий раз получаем такой результат по стадиону "Лужники", это показатель стабильной работы московского транспорта", - рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, перевозка болельщиков после всех московских матчей ЧМ проходила организованно и быстро благодаря содействию и слаженной работе сотрудников УГИБДД, УВД на Московском метрополитене, транспортной полиции по ЦФО и Росгвардии.

После финала 50,1 тыс. болельщиков уехали на метро и МЦК, 3,3 тыс. воспользовались шаттлами до станции метро "Парк культуры", еще 1,6 тыс. уехали на аккредитованных такси.

"Более 40 тыс. профессионалов транспортного комплекса Москвы были задействованы в перевозке болельщиков во время ЧМ. Многие наши сотрудники становились волонтерами и в дни матчей выходили к стадионам, чтобы помочь болельщикам сориентироваться в метро или подсказать, как пройти на стадион. За время чемпионата нам поступило много отзывов от иностранных гостей - все отмечают комфорт транспортной системы Москвы и ее бесперебойную работу", - добавил Ликсутов.