У бразильца в метро украли пять билетов на финал ЧМ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пять билетов на финальный матч чемпионата мира по футболу украли у бразильского болельщика накануне в московском метро, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомлённый источник.

"Вечером в воскресенье в полицию поступило заявление о краже от гражданина Бразилии, прибывшего в Москву на чемпионат мира по футболу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший заявил, что неизвестные похитили у него пять билетов на финальный матч чемпионата мира на станции метро "Лубянка". По данному факту начата проверка.