Парк "Зарядье" обогнал Кремль по посещаемости гостями ЧМ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Парк "Зарядье" стал самым популярным объектом для посещения иностранцами во время ЧМ-2018, заявил в понедельник главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на урбанистической конференции "Глазычевские чтения".

"Парк "Зарядье" обогнал Кремль и все остальные московские объекты. Это гигантское достижение. Спасибо чемпионату, который привлек в Москву небывалое количество людей. Мы показали себя, обогатились опытом", - сказал Кузнецов.

Круглогодичный ландшафтный парк "Зарядье" находится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 га, площадь построенных объектов - около 80 тыс. кв.м. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 млрд рублей. Парк открылся в День города 9 сентября прошлого года. Строительство ряда объектов на территории парка продолжается.

ЧМ по футболу прошел на 12 стадионах в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры турнира посетили более 2,7 млн человек (в среднем 46 тыс. зрителей за игру).