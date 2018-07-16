Петр Верзилов заявил в суде, что акция Pussy Riot не мешала финальной игре ЧМ-2018

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов заявил, что акция скандальной группы не мешала проведению финального матча чемпионата мира по футболу в Лужниках.

"Я не согласен с тем, что это действо как-то нарушило условия проведения матча и права болельщиков", - сказал он в понедельник на заседании в Хамовническом суде Москвы.

В результате суд признал Верзилова виновным в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и назначил ему максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, - 15 суток.

Ранее в понедельник еще две участницы акции - Вероника Никульшина и Ольга Курачева - также получили по 15 суток административного ареста.

Всем троим запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

15 июля на Большой спортивной арене "Лужники" во второй половине футбольного матча сборных Франции и Хорватии, примерно на 50-й минуте матча, трое девушек и молодой человек в полицейской форме выбежали на поле. Игра была приостановлена, молодых людей удалил с поля, при этом одного из них вынесли за ноги и за руки.