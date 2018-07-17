Россияне после ЧМ-2018 захотели посетить Исландию, Бразилию и Мексику

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Исландия, Бразилия и Мексика возглавили топ самых желанных направлений для россиян после знакомства с иностранными болельщиками во время Чемпионата мира по футболу, показал опрос поисковика авиабилетов Skyscanner.

"Лидером рейтинга стала Исландия, которая вызвала симпатии у большинства опрошенных россиян (20%). Исландские болельщики покорили не только фирменным кличем "Huh!", но и горячим отношением к родной сборной, которая впервые в своей истории приняла участие в чемпионате мира", - отметили в пресс-службе Skyscanner.

Следом идет Бразилия, которой отдали предпочтение 18% респондентов. Болельщиков этой страны отличали не только зеленые футболки, но и зажигательные песни и танцы, наполнявшие города мундиаля атмосферой карнавала, что понравилось россиянам.

Замыкает первую "тройку" Мексика, за которую проголосовали 16% респондентов. "К сожалению, регулярных прямых рейсов из России в Мексику сейчас нет, но несколько национальных перевозчиков предлагают прямые сезонные рейсы в Канкун", - уточнили в компании.

В рейтинг также вошли Австралия (12%), Хорватия, которая стала серебряным призером ЧМ-2018 (8%), Перу (7,5%), Нигерия (4,5%) и Иран (2,3%).

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля, его посетило более 1 млн иностранных болельщиков.