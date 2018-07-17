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Россияне после ЧМ-2018 захотели посетить Исландию, Бразилию и Мексику

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Исландия, Бразилия и Мексика возглавили топ самых желанных направлений для россиян после знакомства с иностранными болельщиками во время Чемпионата мира по футболу, показал опрос поисковика авиабилетов Skyscanner.

"Лидером рейтинга стала Исландия, которая вызвала симпатии у большинства опрошенных россиян (20%). Исландские болельщики покорили не только фирменным кличем "Huh!", но и горячим отношением к родной сборной, которая впервые в своей истории приняла участие в чемпионате мира", - отметили в пресс-службе Skyscanner.

Следом идет Бразилия, которой отдали предпочтение 18% респондентов. Болельщиков этой страны отличали не только зеленые футболки, но и зажигательные песни и танцы, наполнявшие города мундиаля атмосферой карнавала, что понравилось россиянам.

Замыкает первую "тройку" Мексика, за которую проголосовали 16% респондентов. "К сожалению, регулярных прямых рейсов из России в Мексику сейчас нет, но несколько национальных перевозчиков предлагают прямые сезонные рейсы в Канкун", - уточнили в компании.

В рейтинг также вошли Австралия (12%), Хорватия, которая стала серебряным призером ЧМ-2018 (8%), Перу (7,5%), Нигерия (4,5%) и Иран (2,3%).

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля, его посетило более 1 млн иностранных болельщиков.

Семьи футболистов на ЧМ-2018

9 фотографий
Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон с женой Айрис после окончания матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными командами Аргентины и ИсландииСупруга польского футболиста Роберта Левандовски Анна поддерживает мужа после поражения от СенегалаИгрок сборной России Артем Дзюба с сыном после победы команды в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и ЕгиптаВратарь сборной Мексики по футболу Гильермо Очоа с дочерью празднует победу над сборной Южной КореиДевушка португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес на трибуне стадиона &quot;Лужники&quot; в МосквеНападающий сборной Исландии Альвред Финнбогасон после игры с Аргентиной
Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон с женой Айрис после окончания матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными командами Аргентины и Исландии
Теги: ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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