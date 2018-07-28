Нападающий Дзюба предложил Путину заняться футболом вместо хоккея

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба предложил президенту России Владимиру Путину заняться футболом и сменить коньки на бутсы.

"Если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы, будет для нас самым замечательным", - сказал Дзюба в субботу на церемонии вручения госнаград в Кремле.

Президент в ответ на это улыбнулся футболисту. "По поводу смены коньков на бутсы, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить", - сказал он.

"Я в отличие от вас не спортсмен, а физкультурник, - добавил Путин. - А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом, конечно, тоже".

Глава государства сказал, что после Чемпионата мира и успешного выступления российской сборной прибавится число любителей футбола. "Я, безусловно, тоже буду в их числе", - сказал он.

Дзюба отметил, что для команды огромная честь и гордость играть за Россию.

По окончании церемонии футболисты подарили президенту мяч с портретами игроков российской сборной и футбольную майку. Глава государства и футболисты сфотографировались в Екатерининском зале Кремля.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Турнир выиграла сборная Франции, победив в финале команду Хорватии.

Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале ЧМ.