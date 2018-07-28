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Нападающий Дзюба предложил Путину заняться футболом вместо хоккея

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба предложил президенту России Владимиру Путину заняться футболом и сменить коньки на бутсы.

"Если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы, будет для нас самым замечательным", - сказал Дзюба в субботу на церемонии вручения госнаград в Кремле.

Президент в ответ на это улыбнулся футболисту. "По поводу смены коньков на бутсы, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить", - сказал он.

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"Я в отличие от вас не спортсмен, а физкультурник, - добавил Путин. - А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом, конечно, тоже".

Глава государства сказал, что после Чемпионата мира и успешного выступления российской сборной прибавится число любителей футбола. "Я, безусловно, тоже буду в их числе", - сказал он.

Дзюба отметил, что для команды огромная честь и гордость играть за Россию.

По окончании церемонии футболисты подарили президенту мяч с портретами игроков российской сборной и футбольную майку. Глава государства и футболисты сфотографировались в Екатерининском зале Кремля.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Турнир выиграла сборная Франции, победив в финале команду Хорватии.

Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале ЧМ.

Финал чемпионата мира-2018

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Игрок сборной Франции Бенжамен Менди во время церемонии награждения
Теги: футбол, ЧМ-2018, Владимир Путин, Артем Дзюба

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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