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Шойгу заявил о прервавшей цепь "цветных революций" на Ближнем Востоке операции в Сирии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Проведенная в Сирии операция позволила остановить распространение терроризма в регионе, сохранить единство этой страны и прервать цепь "цветных революций" на Ближнем Востоке и в Африке, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В целом проведенная операция (в Сирии) позволила решить ряд геополитических задач: нанесен существенный ущерб международным террористическим организациям в Сирии, остановлено их распространение в регионе, нарушена финансовая подпитка бандформирований и система их ресурсного обеспечения; предотвращен распад сирийского государства; прервана цепь "цветных революций", тиражируемых на Ближнем Востоке и в Африке", - заявил Шойгу в четверг на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Теги: Сирия, Сергей Шойгу
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