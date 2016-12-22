Трамп решил назначить Келлиэн Конуэй на пост советника президента

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить Келлиэн Конуэй своим советником, сообщили американские СМИ со ссылкой на заявление переходной команды.

Конуэй до недавних пор была менеджером предвыборной кампании Трампа. В заявлении, выдержки из которого приводят СМИ, отмечается, что Конуэй "сыграла решающую роль в победе (на президентских выборах - ИФ)".

"Она неутомимый и цепкий заступник моей политики, и у нее есть прекрасные идеи о том, как эффективно передать наше послание", - отмечается в документе.

Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2017 года.