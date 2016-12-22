Снегопад усложнил эвакуацию беженцев из восточного Алеппо

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Эвакуация тысяч людей из восточного Алеппо замедлилась из-за ухудшившейся погоды, сообщила в четверг делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) в Сирии.

"Из-за холодной погоды, сильного снегопада и ветра наши сотрудники и сотрудники Сирийского Красного Полумесяца работают медленнее, чем ожидалось", - отметили в МККК.

Всего из восточного Алеппо было вывезено порядка 34 тыс. человек, включая 4 тыс. членов оппозиционных вооруженных группировок, сообщали делегация в твиттере.

Ожидается, что эвакуация продолжится в четверг днем и вечером, поскольку тысячи людей все еще рассчитывают покинуть восточное Алеппо и сотни - населенные пункты Эль-Фуа и Кефрайю", - добавили в МККК.