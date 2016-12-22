США в 2016 году отказали в визе почти 10% заявителей из России

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В 2016 году 9,29% заявителей из России получили отказ в выдаче визы в США, сообщается на сайте Госдепартамента США. Речь идет о визе типа "B", включающей туристические и деловые поездки.

Среди европейских стран чаще всего отказы в визе получали жители Литвы - в 22,36% случаев, Эстонии - 20,74%, а также Великобритании и Северной Ирландии - 20,42%.

Жители Германии, Франции и Бельгии получали отказ в американской визе чуть более чем в 7% случаев. Граждане Китая - в 12,35% случаев.

Труднее всего получить визу для туристической или деловой поездки в США в 2016 году было кубинцам: в 81,85% случаев они получали отказ.