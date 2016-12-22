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Турецкие военные подсчитали убитых боевиков в ходе операции "Щит Евфрата"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Количество боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), уничтоженных в рамках операции "Щит Евфрата" возросло до 1005, сообщил в четверг министр обороны Турции Фикри Ышык.

"Всего 1005 террористов убиты, также уничтожены четыре танка, 29 минометов, 97 транспортных средств, удары нанесены по 621 зданию и 61 боевой позиции", - сказал Ышык, информируя парламентариев о ходе операции.

По его словам, в ходе этой операции турецкая армия освободила от террористов зону в 2 тыс. км в сирийских городах Джераблус, ар-Раи и Дабик.

В тоже время, он отметил, что с момента начала операции "Щит Евфрата" всего погибло 35 турецких военных.

Теги: ИГ, Турция
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