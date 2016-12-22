Шторм "Барбара" испортит туристам Рождество в Великобритании

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ураган "Барбара" приближается к территории Великобритании и может нарушить планы путешественников на Рождество, приведя к транспортному коллапсу, пишет The Telegraph.

Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства выпустила предупреждение, согласно которому шторм, как ожидается, накроет значительную часть страны в преддверии праздников - в пятницу и субботу. Сильнее всего он затронет Шотландию, Северную Ирландию, а также северные районы Уэльса и Англии.

По прогнозам, скорость ветра будет достигать 80 км/ч, а в ряде регионов, включая запад и север Шотландии, усиливаться до 90 км/ч.

Официальный представитель метеослужбы Грэм Мэдж сказал, что ураган может привести к перебоям с поставкой электроэнергии, а также "потенциально привести к некоторым другим повреждениям".

Из-за непогоды будет ограничено передвижение по ряду мостов, приостановлено движение паромов и самолетов. В некоторых регионах эти меры уже начали вводиться со вторника.

"Нам повезло, что мы получили возможность выпустить предупреждение в преддверии урагана. Надеемся, что у людей хватит времени, чтобы при необходимости поменять свои планы", - добавил Мэдж.

В связи с предупреждением некоторые энергетические компании уже вызвали на дежурство дополнительных сотрудников.

Жители Великобритании уже столкнулись с транспортными проблемами из-за забастовок и многочисленных ремонтных работ, отмечает BBC. По оценкам экспертов, на автомобильных дорогах в ближайшую пятницу в преддверии праздников будет в два раза больше автомобилей, чем обычно.