ЛНР заявила о возобновлении украинскими военными артобстрелов в районе Дебальцево

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Киевские силовики в районе Дебальцево применили крупнокалиберную артиллерию, сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Несмотря на относительное затишье, с утра 22 декабря, около 14.00 часов украинские силовики вновь применили крупнокалиберную - 152-мм - артиллерию, выпустив по нашим позициям более 30 снарядов", - цитирует сообщение пресс-службы Народной милиции Луганский информационный центр.

В ведомстве подчеркнули, что "киевская власть не готова к мирному диалогу и не намерена соблюдать намеченный на 24 декабря режим прекращения огня".