Главные новости
СпортСоюз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в ТюмениВ РоссииНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамВ РоссииВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключения
В мире Убийство российского посла в Анкаре

Турецкие следователи нашли связи между убийцей Карлова и вероятными сторонниками Гюлена

В мобильном телефоне стрелка нашли приложение, которое применялось для связи с восемью заговорщиками из числа сторонников проповедника

Турецкие следователи нашли связи между убийцей Карлова и вероятными сторонниками Гюлена
Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший посла России в Анкаре
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Следствие Турции выяснило, что 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший в Анкаре российского посла Андрея Карлова, общался, как минимум с восемью людьми, по-видимому, связанными с организацией оппозиционного мусульманского богослова Фетуллаха Гюлена "ФЕТО", сообщают турецкие СМИ.

К таким выводам следователи пришли после того, как проверили мобильный телефон Алтынташа, застреленного турецкими спецназовцами после покушения на посла РФ в Турции.

По данным следствия, Алтынташ и восемь человек пользовались мобильным приложением ByLock, которое, как утверждают турецкие власти, применялось для связи заговорщиками из числа сторонников Гюлена. В Анкаре полагают, что именно последователи Гюлена пытались в ночь на 16 июля совершить военный переворот в Турции. При этом семеро из этих лиц - пять сотрудников полиции, а также комиссар и заместитель комиссара полиции - после попытки переворота были отстранены от работы в турецком МВД.

В настоящий момент следователи пытаются узнать, о чем именно говорил Алтынташ с этими людьми.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что убийца российского посла был связан с организацией Гюлена. Однако сам Гюлен, проживающий в США, осудил убийство в Турции российского посла Карлова и заявил о непричастности к этому своего движения "ФЕТО".

Нападение на посла России в Турции Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.

Убийство посла России в Турции

5 фотографий
Посол России в Турции Андрей Карлов (справа) во время открытия фотовыставки
Теги: Турция, Андрей Карлов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Россия приостановила полеты таджикской Somon Air с 23 декабряРоссия приостановила полеты таджикской Somon Air с 23 декабря
Решение стало ответной мерой на отказ Душанбе согласовать рейсы авиакомпании "Ямал" из "Жуковского"Подробнее
В НАТО объяснили усиление военного присутствия на востокеВ НАТО объяснили усиление военного присутствия на востоке
Это оборонительный ответ на растущую напористость России на границах альянса, заявили в НАТОПодробнее
В Турции освободили из-под стражи родственников убийцы посла РФВ Турции освободили из-под стражи родственников убийцы посла РФ
После убийства были задержаны отец, мать, сестра и еще двое родственников полицейского, который застрелил российского дипломатаПодробнее
Трамп назвал берлинский теракт "атакой против человечности"Трамп назвал берлинский теракт "атакой против человечности"
Избранный президент США подтвердил намерение ограничить въезд в страну беженцев из мусульманских государствПодробнее
В Госдепартаменте США затруднились прокомментировать вывод боевиков из АлеппоВ Госдепартаменте США затруднились прокомментировать вывод боевиков из Алеппо
Также в Вашингтоне не осведомлены о поставках гуманитарной помощи в городПодробнее
Запрос о возвращении в РФ Виктора Бута направят в США после смены администрацииЗапрос о возвращении в РФ Виктора Бута направят в США после смены администрации
Защита осужденного в США Бута не нашла его в списках помилованных на этой неделе Бараком ОбамойПодробнее
МВД Баварии потребовало ужесточения миграционной политики в ГерманииМВД Баварии потребовало ужесточения миграционной политики в Германии
Рабочая группа в течение двух недель разработает соответствующие поправки в законодательствоПодробнее
МИД потребовал извинений от New York Daily News за сравнение Карлова с послом Третьего рейхаМИД потребовал извинений от New York Daily News за сравнение Карлова с послом Третьего рейха
В ведомстве назвали статью ксенофобской и оправдывающей терроризм, а ее автора - "биологическим объектом"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 декабря6 фото
22 декабря
Фотохроника 22 декабря
Прощание с Андреем Карловым10 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Лучшие фото недели10 фото
16 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСоюз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в ТюмениВ РоссииНастойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептамВ РоссииВарвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключенияВ РоссииСуд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницу
ISU решил перенести этап Кубка мира по конькобежному спорту-2017 из Челябинска
Россия приостановила полеты таджикской Somon Air с 23 декабря
Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени
Бывшего французского премьера Вальса обсыпали мукой в Страсбурге
Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США
Турецкие следователи нашли связи между убийцей Карлова и вероятными сторонниками Гюлена
Фотохроника 22 декабря
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи