Турецкие следователи нашли связи между убийцей Карлова и вероятными сторонниками Гюлена

В мобильном телефоне стрелка нашли приложение, которое применялось для связи с восемью заговорщиками из числа сторонников проповедника

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Следствие Турции выяснило, что 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший в Анкаре российского посла Андрея Карлова, общался, как минимум с восемью людьми, по-видимому, связанными с организацией оппозиционного мусульманского богослова Фетуллаха Гюлена "ФЕТО", сообщают турецкие СМИ.

К таким выводам следователи пришли после того, как проверили мобильный телефон Алтынташа, застреленного турецкими спецназовцами после покушения на посла РФ в Турции.

По данным следствия, Алтынташ и восемь человек пользовались мобильным приложением ByLock, которое, как утверждают турецкие власти, применялось для связи заговорщиками из числа сторонников Гюлена. В Анкаре полагают, что именно последователи Гюлена пытались в ночь на 16 июля совершить военный переворот в Турции. При этом семеро из этих лиц - пять сотрудников полиции, а также комиссар и заместитель комиссара полиции - после попытки переворота были отстранены от работы в турецком МВД.

В настоящий момент следователи пытаются узнать, о чем именно говорил Алтынташ с этими людьми.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что убийца российского посла был связан с организацией Гюлена. Однако сам Гюлен, проживающий в США, осудил убийство в Турции российского посла Карлова и заявил о непричастности к этому своего движения "ФЕТО".

Нападение на посла России в Турции Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.