Бывшего французского премьера Вальса обсыпали мукой в Страсбурге

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Муку из пакета высыпал прохожий в лицо французскому экс-премьеру Манюэлю Вальсу, сообщает французская газета Le Figaro.

Инцидент произошел в четверг во французском городе Страсбурге, когда он встречался в одном из городских кафе с местными законодателями. Прохожий объяснил свои действия недовольством статьей, которая была применена для того, чтобы продвинуть проект о реформе трудового законодательства.

Manuel Valls a reçu un sac de farine par un homme qui a scandé: "49-3 on n'oublie pas". (via @BFMTV) pic.twitter.com/R8aKaJWYXT — BuzzFeed France (@BuzzFeedFrance) 22 декабря 2016 г.

Сам Вальс с юмором отреагировал на происшествие "Замечательная поездка в Страсбург, несколько граммов муки и килограммы улыбок", - написал он на своей страничке в твиттере.