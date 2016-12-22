Россия приостановила полеты таджикской Somon Air с 23 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - РФ приостанавливает полеты в страну таджикской авиакомпании Somon Air с 23 декабря из-за отказа авиавластей Таджикистана согласовать рейсы "Ямала" из аэропорта "Жуковский", сообщил "Интерфаксу" представитель Минтранса РФ.

"22 декабря завершились переговоры авиавластей России и Таджикистана. Таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта "Жуковский" назначенного российского авиаперевозчика - авиакомпании "Ямал".

В качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в регионы Российской Федерации с 00 часов 23 декабря, заявил представитель ведомства.

Переговоры транспортных ведомств РФ и Таджикистана об условиях выполнения рейсов между странами продолжаются несколько дней. Причиной разногласий является нежелание таджикских авиавластей допускать российскую авиакомпанию "Ямал" к регулярным полетам в республику из аэропорта "Жуковский". В Душанбе считают, что наличие на маршрутах двух российских авиакомпаний (кроме "Ямала" допущены "Уральские авиалинии") нарушает паритет между государствами.

При этом в российском Минтрансе утверждают, что "ни единого упоминания о "паритете" в соглашении о воздушном сообщении и последующих договоренностях между РФ и Таджикистаном нет". В ведомстве указывают, что в рамках переговоров авиавластей двух стран, которые состоялись 7 ноября 2016 г., таджикская сторона приняла назначения обеих российских компаний на линиях "Жуковский" - Душанбе и "Жуковский" - Худжанд, "о чем была сделана соответствующая запись в итоговом протоколе".