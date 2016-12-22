Спецслужбы Израиля арестовали более 20 членов ХАМАС за подготовку терактов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти Израиля арестовали более 20 членов палестинского движения ХАМАС за подготовку серии терактов с участием смертников, говорится в распространенном в четверг коммюнике общей службы безопасности Израиля "Шабак".

В сообщении отмечается, что в частности задержаны четверо членов ХАМАС, которые были готовы подорвать себя в Иерусалиме, а также в городе Хайфа на севере Израиля. Теракты должны были произойти на автобусных остановках.

Активисты ХАМАС были арестованы в районе палестинского города Наблуса на Западном берегу реки Иордан, при этом в спецслужбе не уточнили, сколько точно человек были арестованы.