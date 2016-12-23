Немецкая полиция задержала двоих по подозрению в подготовке теракта

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Полиция германского города Дуйсбурга (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) задержала двух человек, подозреваемых в подготовке террористического акта.

В заявлении местной полиции говорится, что подозреваемые планировали осуществить теракт в торговом центре города Оберхаузена, они были задержаны полицейским патрулем, одетым в гражданское.

Задержанными являются братья 28 и 31 года, оба - выходцы из Косова. В ходе расследования полиция выясняет, "как далеко зашла подготовка" к теракту и были ли к ней привлечены другие лица.

Германская полиция находится в состоянии повышенной готовности после теракта 19 декабря, когда тяжелый грузовик протаранил людей на рождественской ярмарке в Берлине, жертвами этого теракта стали 12 человек.

Спецслужбы страны ведут активный розыск предполагаемого преступника, которым на данный момент считается тунисец Анис Амри, чьи документы и отпечатки пальцев были найдены в кабине совершившего наезд грузовика.

Представитель федеральной прокуратуры заявила, что на этом основании был сделан вывод, что "Амри управлял грузовиком".

После приезда в Германию А.Амри некоторое время проживал в земле Северный Рейн-Вестфалия.