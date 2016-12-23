Что случилось этой ночью: пятница, 23 декабря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Боевики запрещенного в России "Исламского государства" опубликовали в интернете видеозапись, где заживо сожжены два турецких солдата. Сожжение произошло в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Турецкая армия проводит там операцию "Щит Евфрата".

- Представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер объяснил, что тот был неправильно понят, когда рассказывал о необходимости нарастить американский ядерный потенциал. Все дело в нераспространении.

- Выяснилось, что в Иркутске никто не умер от контрафактной водки. Причинами смерти людей прошлой ночью стали сердечный приступ и употребление "Боярышника".

- В Театре наций открылся новый сезон. Прошла премьера спектакля "Иванов".