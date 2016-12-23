Число открытых в ДНР дел против украинских военных превысило тысячу

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Специальная комиссия, созданная в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сформировала по материалам за период с июня 2014 года по ноябрь 2016 года 1084 дела о военных преступлениях украинской власти в зоне конфликта в Донбассе, сообщила исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Согласно распоряжению главы ДНР от 30 мая 2016 года была создана Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе. Специальной комиссией сформировано уже 1084 дела, из них по гибели гражданских лиц - 345 дел, по раненным - 677, по гибели детей - 13, по ранению детей - 43, по пленным и незаконно удерживаемым лицам - четыре, по пленным и незаконно удерживаемым лицам (военные заключенные) - одно, по политическим заключенным - одно", - отметила она в пятницу в ежегодном отчёте.

По ее словам в процессе работы все материалы были систематизированы и внесены в единый реестр.

"Также одним из направлений работы Спецкомиссии является разработка стратегии в направлении информирования мировой общественности о детальной картине военных преступлений, преступлений против человечности и других социальных беззаконий украинской власти. Все эти факты также будут весомыми аргументами и на Минских переговорах в работе минимум двух групп - по безопасности и гуманитарной", - добавила и.о. главы МИД ДНР.

Никонорова также констатировала, что ни один из законопроектов, предложенных ДНР в Минске, не был принят украинской стороной.

"За отчетный год мы неоднократно предоставили ряд законопроектов, а именно: "О местных выборах", проект изменений в Конституцию Украины, проект изменений в ст. 10 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О недопущении преследования лиц-участников событий на Донбассе". Кроме того, дважды разрабатывали и предлагали к обсуждению дорожную карту. Но, к сожалению, ни один из законопроектов не был принят украинской стороной к обсуждению в рамках заседаний группы по политическим вопросам",- сказала и. о. МИД ДНР.

По ее словам, несмотря на то, что лидеры "Нормандского формата" уже дважды подтвердили важность и безальтернативность Минских договоренностей, Киев продолжает саботировать переговорный процесс, чем существенно его усложняет.