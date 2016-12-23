Заявление Трампа об укреплении ядерных силы США показалось Путину банальным

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В заявлении избранного президента США Дональда Трампа об укреплении ядерного потенциала США нет никакой новизны, считает президент РФ Владимир Путин.

"Что касается вновь избранного президента Соединенных Штатов господина Трампа, то здесь нет никакой новизны. Он и в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей Соединенных Штатов, об укреплении Вооруженных сил. Здесь нет ничего необычного", - заявил Путин.

Вчера, 23 декабря, Трамп написал на своей странице в твиттере: "США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки".

В свою очередь, представитель Трампа Джейсон Миллер разъяснил журналистам, что когда Трамп говорил о важности наращивания ядерного потенциала Соединенных Штатов, он имел в виду необходимость сохранения режима нераспространения. "Эти слова относились к угрозе ядерного распространения, особенно среди террористических организаций и нестабильных и мошеннических режимов", - цитирует чиновника агентство The Associated Press.