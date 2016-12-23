Путин заявил о превосходстве российской системы преодоления ПРО

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Созданная в России система преодоления ПРО гораздо эффективнее, чем сама система Противоракетной обороны США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы продвинулись в совершенствовании наших систем "ядерной триады", в том числе в плане преодоления ПРО. Эта система гораздо эффективнее, чем сама Противоракетная оборона на сегодняшний день", - сказал он на ежегодной пресс-конференции.

Путин также заявил, что Россия не намерена разгонять гонку вооружений и тратить на это большие деньги.

"Если уж кто-то и разгоняет гонку вооружений, то не мы... Мы никогда не пойдем на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману", - заявил президент на пресс-конференции в Москве в пятницу.

Президент подчеркнул, что РФ за последние годы сделала необходимые вещи для укрепления своей обороноспособности. "Нас все устраивает, мы полностью реализуем свои планы",- сказал президент. Он также заявил, что РФ фиксирует, как происходит замена тактического ядерного оружия США в Великобритании, Турции, в Нидерландах.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские вооруженные силы способны противостоять крылатым ракетам "Томагавк", которые могут быть размещены вблизи ее западных границ.

"Интерфакc" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.