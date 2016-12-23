Тимошенко и "Батькивщина" стали лидерами в электоральных симпатиях украинцев

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко на выборах президента Украины готовы проголосовать 17,7% украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко - 13,5%, а замыкает тройку лидеров сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко с 10,4%, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным, которые презентовал в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" ее руководитель Алексей Антипович, 8,8% опрошенных украинцев готовы отдать свой голос за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 8,4% - за лидера партии "Самопомич", мэра Львова Андрея Садового, 8,1% - за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 7,3% - за лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича.

При этом на парламентских выборах 16% украинцев намерены голосовать за "Батькивщину", 11,8% - за "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 11,7% - за "Оппозиционный блок", 8,6% - за "Самопомич", 8,5% - за Радикальную партию, 6,7% - за "Гражданскую позицию", а по 5,9% респондентов поддержали бы партии "За життя" и "Свободу".

Опрос был проведен 8-18 декабря 2016 года. Было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.