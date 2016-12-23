Путин назвал эвакуацию из Алеппо крупнейшей в мире гуманитарной акцией

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Эвакуация из Алеппо стала крупнейшей в мире международной гуманитарной акцией, заявил в пятницу на пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин.

"Мы организовали - тысячами, десятками тысяч выводили людей и не только радикально настроенные вооруженные группировки и их представителей, но и женщин и детей. Речь идет о более чем 100 тыс. человек, которые были выведены из Алеппо. Тысячи - из других населенных пунктов в обмен на вывод из Алеппо", - сказал Путин.

"Это крупнейшая, я хочу это подчеркнуть, чтобы все это слышали, это крупнейшая в современном мире и на сегодняшний день международная гуманитарная акция", - подчеркнул президент РФ.

По его словам, "она не могла быть достигнута без активной работы турецкого руководства, президента Турции, президента Ирана и всего иранского руководства, ну, и при нашем самом активном участии".

"Разумеется, это не могло быть достигнуто и без доброй воли и работы, которая была проведена президентом Сирийской арабской республики господином Асадом", - отметил глава российского государства.