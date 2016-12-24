Что случилось этой ночью: суббота, 24 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль отказался исполнять резолюцию СБ ООН о своих поселениях на палестинских территориях. Премьер Биньямин Нетаньяху назвал решение Совбеза об их незаконности "позорным" и выразил надежду, что при поддержке Трампа Израилю удастся достичь пересмотра резолюции. Представитель действующей администрации в СБ ООН воздержался во время голосования, хотя мог использовать право вето, на что и рассчитывал Тель-Авив. Трампа эта резолюцию тоже не устроила, он посулил ООН большие перемены после своей инаугурации.

- Барак Обама подписал закон о военном бюджете США на 2017 год. Сотрудничество между Москвой и Пентагоном - под запретом, миллиарды выделены на "сдерживание" России, а действие "закона Магнитского" распространяется теперь на весь мир.

- Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких самолетов Sukhoi Superjet 100, в том числе из парка "Аэрофлота", из-за дефекта стабилизатора. Утверждают, что дефект не критичен и не представляет угрозы для безопасности полетов.

- Кэрри Фишер - принцесса Лея Органа из "Звездных войн" - перенесла инфаркт миокарда во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Сейчас она в больнице, врачи оценивают состояние как критическое.

- Католики по всему миру готовятся встречать Рождество. В стороне от праздничной суеты не остались и политики - даже Ангела Меркель сходила в супермаркет, а что купила - узнал Bild.