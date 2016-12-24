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Игорь Додон обсудит с Владимиром Путиным молдавский экспорт и трудовых мигрантов

Есть обновление от 07:52

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Активизация российско-молдавского сотрудничества и приднестровское урегулирование были в центре внимания в ходе переговоров президента Молдавии Игоря Додона и вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

"Встреча длилась около часа, Дмитрий Олегович (Рогозин - ИФ) от имени руководства России поздравил меня со вступлением в должность президента и передал приглашение приехать в Москву с официальным визитом", - сообщил в субботу Додон.

По его словам, в ходе переговоров было рассмотрено положение дел в российско-молдавских отношениях, перспективы их активизации, а также проблематика приднестровского урегулирования. "Мы также обсудили повестку предстоящей встречи с Владимиром Владимировичем Путиным, которая запланирована на 17 января. С удовольствием принял приглашение и выразил надежду на полноценное восстановление отношений между нашими странами", - отметил Додон.

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По его словам, в ходе переговоров в Москве он намерен "обсудить два ключевых вопроса: возврат молдавской продукции на российский рынок, а также проблему молдавских трудовых мигрантов в России".

"Для нас очень важно иметь в Кишиневе политическую фигуру во власти, которая способна решать эти проблемы. Кто мог бы слушать, высказывать свою позицию, исходя из национальных интересов Молдавии", - заявил, в свою очередь, Рогозин. Он выразил озабоченность в связи с тем, что в последние годы диалог между двумя странами был практически заморожен. "Мы внимательно следили за всенародными выборами президента Молдавии и понимаем существующее здесь соотношение сил", - подчеркнул вице-премьер РФ.

Вместе с тем он заметил, что "эти выборы продемонстрировали эволюцию самосознания молдавского народа, который возвращается к своим корням и ценностям". "Мы ждем президента Молдавии в Москве и надеемся, что эта встреча на высшем уровне даст ключ к решению тех проблем, который накопились в наших отношениях", - сказал Рогозин.

Отношения между двумя странами ухудшились после того, как Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Россия, опасаясь реэкспорта товаров из ЕС через Молдавию, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции. В результате экспорт в Россию, которая долгие годы была главным покупателем молдавской продукции, сократился более чем на 40%. Не оправдались обещания властей Молдавии компенсировать эти потери поставками в ЕС, которые также уменьшились на 10%.

В ноябре в Молдавии прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от социалистов Додон. Он заявил, что первый визит в качестве главы государства намерен совершить в Москву, чтобы инициировать переговоры с целью разработки соглашения о стратегическом партнерстве с Россией, о дружбе, экономическом сотрудничестве, а также возобновить работу по приднестровскому урегулированию.

Теги: Игорь Додон, Молдавия, Дмитрий Рогозин
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