Украинские военные сообщили о соблюдении режима тишины в Донбассе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Противостоящие украинским военным в Донбассе формирования соблюдают ранее согласованный режим прекращения огня, сообщил руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (ОЦКК) генерал-майор Анатолий Петренко.

"По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона ОЦКК подтверждает о введении всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00:00 24 декабря 2016 года. По всей линии соприкосновения установлена тишина", - говорится в сообщении штаба украинских военных.

Также отмечается, что офицеры украинской стороны ОЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. О любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирована специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Между тем ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили о нарушениях режима перемирия со стороны украинских военных в ночь на субботу.

Как сообщалось, с полуночи 24 декабря вступило в силу очередное соглашение о прекращении огня в Донбассе, принятое в результате переговоров контактной группы в Минске.