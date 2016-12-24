Мария Гайдар собралась продолжать политическую деятельность на Украине

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Одесского облсовета Мария Гайдар намерена продолжить политическую деятельность на Украине и, в частности, сконцентрировать свои усилия на Одесской области.

Однако она пока не планирует присоединяться к новой политической силе экс-главы Одесского областной государственной администрации (ОГА) Михаила Саакашвили.

"Я не до конца понимаю, какое у меня там может быть эффективное место. Мне очень дорого, что я депутат Одесского облсовета. Также мне важно продвигать проекты по медицине и социальной сфере, в том числе международные... У меня нет уже возможности к кому-то присоединяться", - сказала Гайдар в эфире телекомпании "Думская ТВ".

Кроме того, она сообщила, что после того, как она завершила свою работу в качестве заместителя главы Одесской ОГА, она ищет другу работу, которую сможет совмещаться с депутатством.