СМИ узнали об аресте в Турции более 1,5 тыс. человек за посты в соцсетях

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Число арестованных в Турции пользователей соцсетей достигло 1656 человек за последние полгода, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Все эти люди подверглись аресту за то, что высказывались в соцсетях в поддержку террористических организаций или допускали оскорбительные высказывания в адрес официальных лиц.

По данным турецкого МВД, в отношении еще 3,7 тыс. человек проводятся следственные действия, в общей сложности в поле зрения правоохранителей попали 10 тыс. пользователей соцсетей.