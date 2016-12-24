Президенты РФ и Ирана обсудили операцию по освобождению Алеппо

Путин и Рухани условились продолжить тесную координацию по политическому урегулированию, в частности, имея в виду переговоры в Астане

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил в субботу с президентом Ирана Хасаном Рухани вопросы сирийского урегулирования.

"Подчеркнуто, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Условлено продолжить тесную координацию в вопросах содействия достижению политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, имея в виду проведение в Астане переговоров заинтересованных сторон в целях выхода на конкретные договоренности", - отмечается в сообщении.

Рухани выразил искренние соболезнования в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова.