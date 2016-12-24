ВСУ обвинили ополченцев Донбасса в обстреле гуманитарной группы

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Группа гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация-200" попала под прицельный огонь противника в районе Светлодарской дуги, заявляет в субботу пресс-служба штаба украинской военной операции в Донбассе.

По сведениям штаба, группа должна была забрать тело погибшего ополченца.

"На нас вышли представители военного подразделения, расположенного непосредственно на линии соприкосновения, и сообщили, что в определенном месте может находиться тело погибшего с противоположной стороны", - цитирует пресс-служба координатора группы Михаила Котелевского.

По его словам, группа выходила в так называемую нейтральную зону, чтобы забрать тело и в ближайшее время передать его "представителям противоположной стороны".

"Но нас обстреляли, в течение 40 минут... Стреляли прицельно, но не метко", - отметил Котелевский.

По его словам, обстрел группы велся, скорее всего, из стрелкового оружия.

Котелевский отметил, что группа выполнила все условия предварительных договоренностей, в частности, все ее члены были в черных костюмах и светло-зеленых жилетах. "Их (жилеты) пришлось оставить там, чтобы метко не стреляли", - добавил он.