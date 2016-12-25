Премьер Украины Гройсман перенес визит в Израиль

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, перенес премьер Украины Владимир Гройсман, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

По словам источника, визит перенесен на неопределенный срок, что связано с ситуацией вокруг вчерашнего голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования, в том числе в израильских СМИ распространяется немало критики в адрес позиции Украины в данной ситуации.

По словам собеседника агентства, премьер с пониманием отнесся к сложившейся ситуации, и в дальнейшем намерен интенсифицировать переговоры с израильской стороной для урегулирования проблемных вопросов и более активного развития двусторонних отношений.

Ранее со ссылкой на израильские СМИ сообщалось, что премьер-министр Государства Израиль Беньямин Нетаньяху отменил визит в страну премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, запланированный на следующую неделю. Такой шаг, как утверждалось, способ выразить протест против поддержки "обычно очень дружественным Израилю государством", резолюции Совета Безопасности ООН, которую называют "анти-израильской".