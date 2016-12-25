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Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154
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Что случилось этой ночью: суббота, 24 декабря

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Самолет Ту-154 Минобороны пропал с радаров после вылета из Сочи. На борту находился 91 человек: военные, журналисты и артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" в Сирии. О происшествии доложили президенту РФ Владимиру Путину. Министр Обороны Сергей Шойгу проведет совещание по организации поисково-спасательных работ.

- Задержан подозреваемый в убийстве девочки на востоке Москвы. Мужчина пытался выехать за пределы России.

- Сотрудники Института стратегии национальной безопасности при Национальном агентстве разведки Южной Кореи предупредили об угрозе разработки Пхеньяном ракет, способных долететь до США, к 2020 году.

- Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана из-за поддержки Киевом резолюции Совета Безопасности ООН об израильских поселениях, которую в стране называют "анти-израильской". В свою очередь, в Киеве сообщили, что Гройсман перенес визит на неопределенный срок.

- Дональд Трамп объявил о намерении распустить собственный благотворительный фонд, чтобы не давать повод для конфликта интересов во время президентского срока. В прокуратуре США заявили, что это сейчас невозможно: фонд находится под следственной проверкой.

- Католики, протестанты и последователи большинства православных церквей по всему миру в ночь на воскресенье празднуют Рождество Христово. Папа римский Франциск отслужил праздничную мессу в Ватикане, уделив внимание проблемам помощи детям и беженцам во всем мире во время проповеди.

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