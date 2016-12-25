Трамп распустит благотворительный фонд из-за конфликта интересов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении распустить свой благотворительный фонд, сообщили местные СМИ со ссылкой на его штаб.

"Решение принято, чтобы избежать того, что может показаться даже видимостью конфликта интересов между президентской деятельностью и предпринимательством", - приводятся в заявлении слова Трампа.

"Фонд проделал огромную хорошую работу на протяжении несколько лет, инвестируя миллионы долларов в бесчисленное количество организаций, включая поддержку ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей", - отмечается в документе.

Со своей стороны на заявление Трампа уже отреагировали в прокуратуре Нью-Йорка, отметив, что подобный шаг невозможен до завершения расследования.

Фонд Трампа все еще находится под следствием и не может быть распущен на законных основаниях до окончания расследования", - отметила представитель главного прокурора Нью-Йорка Эми Спиталник.

Фонд Трампа был замешан еще в нескольких скандалах. В частности, американские СМИ утверждали, что миллиардер не перечислял в собственный фонд средства с 2008 года, а также использовал пожертвованные фонду на благотворительность деньги в личных целях.