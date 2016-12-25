В США предпочли России Китай в качестве основного конкурента

Заместитель советника американского президента по вопросам нацбезопасности полагает, что Китай является конкурентом США в вопросах, в которых этого не может Россия

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель советника американского президента по вопросам национальной безопасности Бен Родс считает, что Китай представляет большую конкуренцию Соединенным Штатам, нежели Россия.

"Россия представляет непосредственную угрозу международному порядку и стабильности. Китай - намного более могущественная страна, и гораздо больше позиционируется как конкурент США в вопросах, в которых этого не может Россия", - заявил он в интервью телеканалу Al Jazeera .

Родс также отметил, говоря о политике безопасности США в долгосрочной перспективе, что "Китай будет значительно более мощной страной, чем Россия".