Захарченко выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко выразил соболезнования в связи с крушением самолета ТУ-154 над Черным морем.

"Вместе со всем русским народом мы потрясены фактом крушения самолета Ту-154 над Черным морем. От себя лично и от всех жителей Донецкой народной республики выражаю соболезнования родным и близким погибших, руководству и коллегам телеканалов "Первый канал", НТВ, "Звезда", чьи съемочные группы были на борту, коллективу ансамбля имени А.В.Александрова, Министерству обороны России.

Особенно тяжело было узнать, что на борту находилась Доктор Лиза. Народ Донбасса никогда не забудет того, что она сделала для наших детей, а значит - для всей республики", - говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой.

Он также выразил чувство солидарности и поддержки президенту и министру обороны РФ. "Это еще одно испытание для нашего народа, далеко не первое. Но перед лицом испытаний русский народ сплачивается, в нас включаются древние и спасительные инстинкты взаимопомощи и взаимовыручки, которые помогают нам пережить горе и, несмотря на скорбь и слезы, продолжать двигаться вперед", - сказал Захарченко.

К зданию горсовета в Донецке горожане несут цветы и свечи в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Недалеко от здания установлена табличка с именами и фамилиями погибших, к которой жители Донецка приносят красные гвоздики, свечи и лампадки.