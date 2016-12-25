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Мантуров назвал возможное решение о снятии с эксплуатации Ту-154 преждевременным

По его мнению, сначала нужно закончить расследование и понять причины авиакатастрофы

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Решения о приостановке полетов Ту-154 или снятии его с эксплуатации до результатов расследования трагедии в Черном море были бы преждевременными, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В РоссииКрушение самолета Минобороны Ту-154. ГлавноеКрушение самолета Минобороны Ту-154. ГлавноеЧитать подробнее

"Много самолетов в мире, которые уже не производятся, но эксплуатируются. Назначенный ресурс у этого самолета сегодня 40 лет, а если брать иностранные аналоги, то у некоторых самолетов доходит ресурс до 60 лет, поэтому в авиации совершенно другие принципы назначения ресурса, вопрос наработки до цикла. Поэтому такое решение на сегодняшний день было бы преждевременным", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о необходимости снятии модели самолета с эксплуатации в связи с катастрофой.

Что касается приостановки полетов Ту-154, Мантуров заявил, что "такое решение принимает экслуатант". "Сначала нужно расследование закончить и понять причины, а потом уже принимать те или иные решения", - отметил министр.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ).

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.

Теги: Черное море, Ту-154, Минобороны
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