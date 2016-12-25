Главные новости
В РоссииКрушение самолета Минобороны Ту-154. ГлавноеВ РоссииПутин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154В РоссииНесколько жителей Оренбуржья отравились настойкой на метиловом спирте
В мире

В Киеве закрыли две станции метро из-за пожара на складах с секонд-хендом

Есть обновление от 16:29

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В районе станции метрополитена "Лесная" на восточной окраине Киева горят склады секонд-хенда, сообщает руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

"По предварительной информации, горят склады секонд-хенда, пожар охватил площадь в 1,5 тыс. квадратных метров. Площадь большая, поэтому пожар можно увидеть и со стороны станции метро "Лесная", и со стороны "Дарынка", - рассказала она в комментарии "Интерфаксу" в воскресенье.

Водолага отметила, что рядом также находится стоянка автомобилей.

Она сообщила, что вызов поступил около часа назад, через сеть минут на место происшествия прибыли первые пожарные. Сейчас на месте работает 14 единиц основной специальной техники, при этом техника еще прибывает. Пока пожар не локализирован, работа продолжается.

В свою очередь, в Киевском метрополитене сообщают о закрытии двух последних станций метро на Святошинско-Броварской (М1) линии в связи с происшествием. "Из-за пожара возле территории метрополитена в районе Дарынка станции "Лесная" и "Черниговская" временно закрыты. Поезда курсируют только до "Дарницы", - говорится в сообщении на странице КП "Киевский метрополитен" в фейсбуке.

Теги: Украина, Киев
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
В США предпочли России Китай в качестве основного конкурентаВ США предпочли России Китай в качестве основного конкурента
Заместитель советника американского президента по вопросам нацбезопасности полагает, что Китай является конкурентом США в вопросах, в которых этого не может РоссияПодробнее
Сеул предупредил о перспективе ракет КНДР долетать до США к 2020 годуСеул предупредил о перспективе ракет КНДР долетать до США к 2020 году
Южнокорейские специалисты отмечают прогресс Пхеньяна в изготовлении ракет и боеголовокПодробнее
Рейс из Торонто в Лондон экстренно сел в Ирландии из-за смерти ребенкаРейс из Торонто в Лондон экстренно сел в Ирландии из-за смерти ребенка
Гражданство скончавшейся на борту десятилетней девочки не называетсяПодробнее
Папа римский Франциск отслужил рождественскую мессу в ВатиканеПапа римский Франциск отслужил рождественскую мессу в Ватикане
В базилике Святого Петра были усилены меры безопасностиПодробнее
Визит премьера Украины Гройсмана в Израиль отменен по инициативе НетаньяхуВизит премьера Украины Гройсмана в Израиль отменен по инициативе Нетаньяху
Израиль выразил протест против поддержки Украиной резолюции СБ ООН об израильских поселенияхПодробнее
Дональд Трамп распустит собственный благотворительный фондДональд Трамп распустит собственный благотворительный фонд
Организация могла спровоцировать конфликт интересов во время президентского срока ТрампаПодробнее
Британия оказалась в списке целей главарей ИГБритания оказалась в списке целей главарей ИГ
Как отмечают британские СМИ, в 2016 году в стране было предотвращено четыре крупных теракта Подробнее
Санта Клаус отправился в кругосветное путешествие в канун РождестваСанта Клаус отправился в кругосветное путешествие в канун Рождества
За его перемещениями будет следить сайт Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континентаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Поисковые работы после крушения Ту-1547 фото
25 декабря
Поисковые работы после крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Прощание с Андреем Карловым10 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКрушение самолета Минобороны Ту-154. ГлавноеВ РоссииПутин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154В РоссииНесколько жителей Оренбуржья отравились настойкой на метиловом спиртеВ РоссииВерсию теракта на Ту-154 сочли маловероятной
Бортовые самописцы Ту-154 пока не были оборудованы маяками
Опознание погибших в катастрофе Ту-154 проведет Минобороны в Москве
Взрыв произошел на горящем нефтеперерабатывающем заводе в Израиле
Родным погибших в крушении Ту-154 предложили не лететь в Сочи
Москалькова рассказала о запланированном полете в Сирию вместе с Глинкой
Глинка должна была привезти госпиталю в Латакии тонну медикаментов
Минтруд организует выплату компенсаций семьям погибших в катастрофе Ту-154
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи