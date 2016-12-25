В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье на юге Чили, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр располагался в Тихом океане на глубине примерно 15 км, недалеко от берега - в 40 км от города Пуэрто-Кельон.

Сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало.

Центр предупреждения о возможных цунами в Тихом океане предупредил, что в зоне риска находятся районы, расположенные в радиусе тысячи км от эпицентра. При этом пока не сообщается, действительно ли подземные толчки привели к образованию цунами.