МИД Украины заявил о необходимости мирного урегулирования конфликта в Палестине

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Делегация Украины по факту рассмотрения резолюции Совета безопасности ООН 2334 о положении на Ближнем Востоке выступает за мирное урегулирование конфликта.

"Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств - Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами. При этом мы подчеркиваем необходимость проведения прямых израильско-палестинских переговоров", - говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, обнародованном пресс-службой ведомства в воскресенье ночью.

МИД отмечает, что Украина, как и остальные постоянные и непостоянные члены СБ ООН, а также генеральный секретарь ООН, неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву.

Текст резолюции, по мнению министерства, является сбалансированным - она призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской стороны: "Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти - принять эффективные меры борьбы с терроризмом".