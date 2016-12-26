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Чуркин рассказал о возможностях Генассамблеи ООН по расследованию преступлений в Сирии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Постпред России в ООН Виталий Чуркин заявил, что Генассамблея ООН не вправе учреждать механизмы по расследованию военных преступлений в Сирии и сомневается в непредвзятости таких расследований.

"Генассамблея просто не имеет полномочий создавать такие структуры. Тем не менее, генеральному секретарю ООН дано такое поручение, и уже новый генеральный секретарь, вероятно, будет заниматься этим вопросом. В принятом Генассамблеей решении говорится, что новая структура по расследованию военных преступлений в Сирии будет действовать на основе добровольных взносов. Это, по сути, означает, что те, кто станет давать деньги, спонсировать эту группу, будут ожидать от нее результаты, которые их устроят. Понятно, что это будут расследования, носящие "антидамасский", "антиасадовский" характер", - сказал Чуркин в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

По его словам, принятие Генассамблеей данного решения стало результатом того, что "у всех нервы "обнажены" в том, что касается сирийского сюжета". "Многие делегации готовы голосовать за все что угодно, за любую резолюцию, цель которой декларировалась бы как прекращение насилия в Сирии. Такой документ готова поддержать большая часть членов ООН, не задумываясь о его юридических и практических последствиях. Реальность такова, что если вы предложите резолюцию Генассамблеи и скажете, что ее принятие необходимо для того, чтобы прекратить насилие в Сирии, большинство членов ООН, не читая текст, не задумываясь ни о каких деталях, проголосуют за документ", - сказал постпред РФ.

Комментируя последнюю резолюцию Совбеза ООН по Алеппо, он отметил, что "она была так сформулирована, что вызывала очень серьезные вопросы". "Ключевое положение предложенного Парижем документа состояло в том, что Генеральному секретарю ООН предписывалось прямо сейчас, ни с кем не консультируясь, направить ооновскую гуманитарную миссию в восточные районы Алеппо, которые только что были освобождены от террористов, а также в те части города, где еще продолжался процесс "зачистки" от экстремистов. Вероятность того, что какой-то оставшийся бандит, спрятавшийся в подворотне, совершит провокацию и выстрелит в невооруженных, незащищенных сотрудников ООН, при таком развитии событий была очень велика", - сказал Чуркин.

"Когда я объяснил нашу озабоченность, связанную с французским текстом, стало ясно, что коллеги прислушались к нашим доводам. Просто это были аргументы, на которые, наверное, очень трудно возразить по существу. После этого мы начали в более узком составе обсуждать текст новой резолюции", - добавил он.

В доработанном проекте резолюции "нашли отражения положения, которые требуют соответствующих консультаций по работе сотрудников гуманитарных организаций в восточных районах Алеппо со всеми заинтересованными сторонами, в том числе это означает, что и с правительством Сирии", рассказал российский представитель.

"Французам пришлось согласиться с новой концепцией документа по Алеппо, потому что все члены Совета Безопасности смотрели на них с недоумением и говорили: у русских есть хороший вариант, как все можно сделать, не подвергая риску сотрудников ООН, почему же вы против?" - сказал Чуркин.

Теги: ООН, Россия, Виталий Чуркин, Сирия
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