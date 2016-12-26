Что случилось этой ночью: понедельник, 26 декабря

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Четыре новых фигуранта дела об отравлении "Боярышником" в Иркутске арестованы судом. Меру пресечения для еще одного фигуранта определят в течение трех суток. Тем временем количество жертв массового отравления выросло до 76 человек.

- Днем в воскресенье умер один из самых популярных певцов конца XX века, британец Джордж Майкл. Причину смерти пока не называют. Полиция подтвердила, что уход из жизни был ненасильственным.

- Появились желающие купить часть акций "Роснефти", которые были проданы в начале декабря консорциуму из Катарского суверенного фонда и швейцарского трейдера Glencore. Предположительно, это может быть еще один арабский фонд.

- Израиль принял решение строить новые здания на западном берегу Иордана вопреки осуждению со стороны ООН.

- Китай выразил недовольство тем, что США сотрудничают с Тайванем. Это противоречит политике единого Китая.