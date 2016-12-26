В ЛНР заметили стягивание украинской военной техники к линии фронта

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины продолжают наращивать военный потенциал своих подразделений у линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Украинская сторона стягивает вооружение и военную технику к линии соприкосновения. В зону ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ перебрасывают вооружение и военную технику, сообщил Марочко журналистам в понедельник.

По его словам, "отмечается прибытие двух эшелонов с танками и бронетехникой, разгрузка которых проводится на одной из железнодорожных станций Артемовска".

"В районе населенного пункта Светлодарское выявлено перемещение огневого взвода САУ vz.77 "Дана" на автомобильной базе чешского производства. Именно из этих САУ украинские каратели произвели преступные обстрелы жилых кварталов Дебальцево", - добавил представитель милиции ЛНР.