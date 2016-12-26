В "Росатоме" оценили сроки подписания контракта по АЭС в Египте

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" в четверг может подписать контракт по АЭС в Египте, сообщил журналистам источник в госкорпорации.

"Народ готовится к четвергу", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о сроках подписания.

Как сообщалось, в начале декабря глава "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что рассчитывает, что соглашение по АЭС в Египте будет заключено до конца года. Ранее в ноябре замглавы госкорпорации Николай Спасский также сообщал журналистам, что контракт планируется подписать в ближайшее время.

Планировалось, что контракт на строительство 4-блочной АЭС в Египте стоимостью $26 млрд будет заключен в январе 2016 года. Сам контракт был парафирован в конце 2015 года.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправсоглашение о строительстве в Египте АЭС с четырьмя энергоблоками мощностью 1200 МВт каждый. Реализовать проект планируется за 12 лет.

В августе 2010 года власти Египта объявили, что намерены построить АЭС на побережье Средиземного моря в населенном пункте Эль-Дабаа и рассчитывают начать эксплуатацию первого энергоблока в 2019 году. После создания первого энергоблока намечено строительство еще трех реакторов, которые предварительно планировалось запустить в 2025 году.