В Мексике нашли шесть человеческих голов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - На западе Мексики зафиксирована новая волна насилия, сообщает The Guardian.

В муниципалитете Хикильпан в штате Мичоакан на Рождество были найдены шесть человеческих голов. Личности убитых установить пока не удалось. Тела также не найдены. Регион давно пользуется дурной славой из-за противостояния банд наркоторговцев.

В это же время соседнем штате Герреро были убиты семь человек: вооруженные люди ворвались в дом и застрелили пятерых членов одной семьи и двух их знакомых. Трое из убитых были полицейскими.