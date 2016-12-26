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Опросы показали позитивные ожидания американцев от 2017 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Большинство американцев надеются, что 2017 год лично для них окажется лучше, чем 2016, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные новогоднего опроса, проведенного агентством Associated Press и объединением Times Square Alliance.

Согласно результатам исследования, позитивные ожидания разделят 55% респондентов. Отмечается, что этот показатель выше прошлогоднего на 12%. При этом треть опрошенных отметила, что ситуация в 2016 году в США ухудшилась по сравнению с 2015 годом.

Обратное мнение высказали лишь 18% респондентов.

Теги: США
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