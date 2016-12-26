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В МИД Украины выразили надежду на визит Гройсмана в Израиль в 2017 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Директор департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД Украины Андрей Заяц выразил надежду на то, что визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году.

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"Мы надеемся, что визит премьер-министра Украины в государство Израиль состоится в следующем году. Пусть эмоции улягутся, это время позволит нам обеспечить прогресс в конкретных вопросах, и тогда визит премьер-министра будет еще более результативным, чем он был бы сегодня, в день 25-летия дипломатических отношений между нашими странами", - сказал он в эфире "5 канала" в понедельник вечером.

Представитель МИД также отметил, что украинская сторона тщательно подготовилась к голосованию в СБ ООН по резолюции об израильских поселениях на палестинских землях. "Были взвешены все "за" и "против", и в результате было принято решение руководством, которое было реализовано постоянным представителем Украины в ООН", - отметил дипломат.

23 декабря Совбез принял резолюцию, признающую незаконным строительство израильских поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за нее. США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето. Израиль заявил, что не будет выполнять это решение, а местные власти и СМИ резко раскритиковали позицию стран, одобривших резолюцию, в том числе Украины.

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В связи с этими событиями премьер Украины Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, на неопределенный срок.

26 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем своим министрам не совершать визиты в страны, проголосовавшие против Израиля в СБ ООН, на протяжении ближайших трех недель. В то же время министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию СБ ООН и относительно отмены визита украинского премьера в Израиль.

Теги: Израиль, Украина, Владимир Гройсман, СБ ООН
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