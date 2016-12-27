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На рождественских выходных в Чикаго были застрелены 12 человек

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - За время рождественских выходных в Чикаго произошло 27 инцидентов с применением огнестрельного оружия, жертвами которых стали в общей сложности 12 человек, сообщил в понедельник представитель местной полиции, передает CNN.

Перестрелки в основном происходили в исторически неблагополучных кварталах на юге и западе города. Причиной конфликтов полицейские называют бандитские разборки.

Всего с 1 января по 25 декабря 2016 года в Чикаго произошло 3,5 тысячи инцидентов со стрельбой, в результате которых погибли 753 человека, что примерно в полтора раза больше, чем в 2015 году. В основном это были спланированные криминальные разборки. В связи с этим полиция призывает городские власти ужесточить законодательство о ношении оружия.

Теги: США, Чикаго
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