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Мексиканская авиакомпания приостановила полеты Sukhoi Superjet 100

Interjet также сочла нужным выпустить отдельное заявление о том, что это решение никак не связано с авиакатастрофой в Сочи

Мексиканская авиакомпания приостановила полеты Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Sperjet 100 компании Interjet
Фото: Reuters

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мексиканская авиакомпания Interjet временно отменила полеты принадлежащих ей российских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 для проверки, сообщил в воскресенье перевозчик.

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Причиной послужила информация о том, что Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких самолетов этого типа из-за выявленного дефекта "проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора", о чем ранее сообщал "Интерфакс" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Interjet, которая эксплуатирует более 20 Sukhoi Superjet-100, отменила 25 рейсов, что отразилось на перевозке почти 700 пассажиров.

Вместе с тем, в заявлении авиакомпании подчеркивается, что российские Sukhoi Superjet 100 "отличаются высокой степенью обеспечения безопасности".

Кроме того, в понедельник Interjet выпустила отдельное заявление, в котором говорится, что отзыв Sukhoi Superjet 100 никак не связан с авиакатастрофой в Сочи.

Теги: Sukhoi Superjet 100, Мексика
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